PRIMA PAGINA - L'apertura del Corriere dello Sport: "Morto un papa..."

"Morto un papa..." è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In primo piano ovviamente il ritorno di CR7 al Manchester United. Lascia Torino dopo 3 anni: la Champions rimane un obiettivo fallito. L'addio alla Juventus è un 'grazzie' sui social. Allegri senza rimpianti: "La vita continua". E punta su Kean; Moise pista calda ma c'è anche un piano B. Il portoghese saluta i compagni e poi via su un jet. Manchester gli dà il bentornato. Al club di Agnelli 15 milioni e 8 di bonus. "Biennale da 50 milioni ma non avrà il numero 7". E stasera Juve in campo contro l'Empoli con Dybala in prima linea.

Il campionato - "Correa da favola accende l'Inter". Magico esordio del Tucu con la maglia nerazzurra: entra e segna 2 gol per la vittoria sul Verona. Vittoria in rimonta per Inzaghi. Errore di Handanovic, poi Lautaro e la rimonta di Correa. Inzaghi: 'Noi infiniti'. Nell'altro anticipo 3-0 dell'Udinese sul Venezia.

Le gare di oggi - Altre 4 gare quest'oggi. "Sarri scopre l'Olimpico. Sinisa, esame contro Gasp". E la Fiorentina sfida il Torino di Juric che ieri si è lamentato del mercato.