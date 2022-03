TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica il titolo principale ancora alla Nazionale, con le parole di Gabriele Gravina: "Mancio, resta". Alla vigilia della trasferta in Turchia l'incontro tra il commissario tecnico e il presidente FIGC, che insiste per andare avanti con Roberto Mancini.