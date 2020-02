PRIMA PAGINA - La proposta del CdS: "Var, potere di richiesta alle squadre"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Sarri e la situazione difficile del tecnico in casa Juventus. Spazio, poi, al Var con la proposta del quotidiano di dare potere alla squadra di poter invocare l'utilizzo del Var. Spazio poi anche ai percorsi di Conte ed Inzaghi con le rispettive squadre e il nuovo infortunio per Leonardo Pavoletti.