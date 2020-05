PRIMA PAGINA - Tuttosport anticipa: "Juve-Milan il 12 giugno, tensione per i calendari"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con il mercato di Juventus ed Inter, entrambe impegnate su diversi fronti: bianconeri pronti a cedere Pjanic al Barcellona in cambio di Ansu Fati, mentre l'Inter starebbe per ricevere i soldi del riscatto di Icardi da parte del Psg, per poi gettarsi a capofitto su Tonali. Spazio, poi, alla ripresa del calcio italiano, con la Coppa Italia che dovrebbe vedere la semifinale Juve-Milan anticipata al 12 giugno, con la tensione in Lega causata proprio dalla gestione dei calendari.