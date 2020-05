PRIMA PAGINA - Tuttosport anticipa le date della Coppa Italia: "Il 14 Napoli-Inter"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la ripresa del calcio in Italia ed il via libera dopo il summit di ieri tra Governo ed istituzioni del calcio. Torna in campo la Serie A ma anche la Coppa Italia, con il Napoli - si legge - che giocherà contro l'Inter la semifinale il 14 giugno, di fatto lasciando il 13 all'altra semifinale tra Juventus ed Milan.