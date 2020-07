PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Brescia, tormento Balotelli. Pesa quasi 100 kg"

"La coppia dei campioni". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport su Juventus-Atalanta. Domani sera i nerazzurri sfidano i piemontesi all'Allianz Stadium. Ronaldo e Papu Gomez protagonisti della sfida, in attesa di riprendere la corsa europea che vivrà le finali a otto ad agosto in Portogallo: oggi i sorteggi di Champions League ed Europa League.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Scivola scivola". Soltanto un pareggio a Verona. Gli uomini di Conte non sanno più vincere: subiscono un'altra rimonta nei minuti finali, lasciano il terzo posto all'Atalanta e ora sono quarti a dieci punti dalla Juventus.

Torino - "Verdi e tridente: 'E' svolta Toro'". Questo il titolo dedicato ai granata nel taglio laterale della prima pagina. Il successo sul Brescia per 3-1 concede un po' di tranquillità prima di concentrarsi sulla prossima sfida all'Inter.

Brescia - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nella parte inferiore della prima pagina a Mario Balotelli con il titolo seguente: "Tormento Brescia: adesso Balotelli pesa 99,8 kg!". L'azzurro non verrà più convocato, ma potrà allenarsi con coloro che non giocheranno.