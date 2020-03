PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Fate come la Juventus"

La prima pagina di Tuttosport apre con: "Fate come la Juve", l'intesa raggiunta tra il club, i giocatori e Sarri sulla riduzione degli stipendi è un esempio per tutte le società e per tutti i calciatori della Serie A. Vi raccontiamo i retroscena dell'accordo in casa bianconera, con il ruolo fondamentale di Chiellini, che ha superato a pieni voti il primo esame da dirigente.

GAGLIARDINI - In taglio alto le parole di Gagliardini, ex centrocampista dell'Atalanta: "Bergamo, Mola mia. Torneremo a volare"