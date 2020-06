PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, dopo Mertens sfuma anche Cavani"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina dando spazio in taglio alto alla situazione del mercato in casa Inter, con i nerazzurri che si vedono sfumare davanti agli occhi un altro obiettivo: l'ex azzurro Cavani, infatti, ha di fatto rifiutato l'offerta nerazzurra per accettare quella dell'Atletico Madrid, ennesimo rifiuto incassato dall'Inter dopo quelli di Mertens e Werner. Le alternarive sono Belotti ed Aubameyang.