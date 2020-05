PRIMA PAGINA - Tuttosport - "L'EuroNapoli di Re Diego"

La prima pagina di TuttoSport apre con il mercato: "Jorginho per la Juventus". Arthur per ora non è convinto di lasciare il Barcellona e quindi i bianconeri sondano il Chelsea per il centrocampista azzurro. Oltre che per Emerson Palmieri, restano vivi anche i contatti con il PSG per Paredes.

In taglio basso spazio alla rubrica 'Le nostre storie": 'L'EuroNapoli di Re Diego, 17 maggio 89', è Coppa Uefa"