PRIMA PAGINA - Tuttosport - Milik-Juve: "Trovata intesa tra club e attaccante"

La prima pagina di Tuttosport apre con il mercato e la questione Arek Milik: "Milik alla Juve, scommettiamo?" La Snai dà l'affare ormai per fatto: chiuse le puntate sulla prossima squadra del polacco. In effetti è già stata trovata l'intesa tra il club e l'attaccante. Da definire le contropartite per il Napoli"