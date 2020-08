PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pirlo, c'è Locatelli. Bel colpo Toro, Linetty"

"Pirlo, c'è Locatelli. Bel colpo Toro, Linetty" si legge in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport. Mercato in primo piano col regista del Sassuolo che piace a Pirlo. In alto si parla della vittoria della Coppa dei Campioni per il Bayern, in basso le ultime su Ibra-Milan e sull'Inter.