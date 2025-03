Processo Maradona, oggi seconda udienza: cosa rischiano gli 8 imputati

Dopo martedì, è fissata per oggi la seconda udienza per il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Durerà diversi mesi e si concluderà in piena estate - due udienze a settimana - con la partecipazione di oltre cento testimoni (ridotti rispetto ai programmi per evitare che i tempi si allungassero).

Compariranno in tribunale i figli, l’ex moglie Claudia Villafañe e tanti tra esperti, medici, giornalisti, amici. I sette degli otto imputati dovranno rispondere dell’accusa di «omicidio semplice con dolo eventuale». La pena prevista è compresa tra gli 8 e i 25 anni di carcere. Sarà più bassa solo in caso di accertata negligenza: da uno a 5 anni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.