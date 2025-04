Prove di 4-4-2 senza Neres: quasi scelto il sostituto del brasiliano

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, continuano a Castel Volturno le prove di 4-4-2 con McTominay un po’ più largo a sinistra e Raspadori favorito per un posto in attacco con Lukaku. Resta in dubbio Buongiorno, si tiene pronto Rafa Marin che ha giocato 18 minuti contro l’Empoli e l’intera partita contro il Monza.

Mancano cinque giornate alla fine e gli infortuni sono un fattore per questo finale. Già col Monza l'allenatore del Napoli aveva dovuto rinunciare a Neres e aveva puntato sul 4-3-3 con Spinazzola largo a sinistra. Stavolta si valuta Raspadori, decisivo contro il Monza con l'assist per la rete di McTominay. Gol da tre punti che ha permesso alla squadra azzurra di raggiungere l'Inter in vetta alla classifica.