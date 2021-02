Quando starà bene Osimhen? Gazzetta: "Napoli spera di recuperarlo per il ritorno con la Dea"

Non è al meglio, lontanissimo dalla condizione di inizio stagione. Victor Osimhen non s'è ripreso del tutto e, quand'è subentrato nelle ultime partite, s'è visto chiaramente. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli spera di recuperarlo per la partita di ritorno contro l'Atalanta, mercoledì prossimo, tra sei giorni, al Gewiss Stadium.