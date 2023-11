Quant'è importante il rientro di Osimhen: la media gol resta da urlo

A Bergamo tornerà Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano partirà dalla panchina, il Napoli non vuole rischiare in virtù dei tanti impegni ravvicinati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Bergamo tornerà Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano partirà dalla panchina, il Napoli non vuole rischiare in virtù dei tanti impegni ravvicinati le sue fibre muscolari visto che ha appena recuperato dall’infortunio, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Napoli senza Osimhen da 48 giorni, il capocannoniere dello scudetto, il centravanti che, nonostante le vicissitudini dell’inizio stagione del Napoli e il Tik Tok Gate, vanta sei gol e un rigore procurato. Victor ha la media di una rete ogni 134 minuti, è una risorsa importante, può cambiare l’impatto della squadra, ne stravolge la pericolosità, determina l’apprensione degli avversari".