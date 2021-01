Quanto pesano le assenze in attacco: senza le goleade la media sarebbe di appena 1 gol a partita

Quanto pesano le assenze, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno che analizza la crisi sotto porta degli azzurri: "Il Napoli ha segnato 39 gol stagionali in 21 gare disputati, la media è bassa (1.85 gol a partita) e 22 reti sono distribuite nelle cinque sfide contro Genoa, Atalanta, Roma, Crotone e Cagliari. Senza le goleade, il bottino sarebbe leggermente superiore ad un gol a partita".

Pesa soprattutto l'assenza di Mertens: "Il Napoli ha perso un riferimento per migliorare la qualità e la rapidità della manovra, qualità e incisività sotto porta. Gattuso lo aspetta, in attesa del rientro di Osimhen, Mertens giocherà da centravanti con Zielinski alle sue spalle. L’infortunio di Osimhen l’aveva riportato al centro dell’attacco contro il Milan. Prima di fermarsi contro l’Inter, in 437 minuti di gioco Mertens aveva realizzato da punta centrale 3 gol e 3 assist e il Napoli stava reggendo il passo, con una sconfitta e tre vittorie in campionato e i due pareggi in Europa League sufficienti per il primo posto nel girone".