Quotidiani divisi su Lukaku: "Ha bisogno di trovare in fretta la miglior condizione"

"Stavolta non troppa guizzi in profondità né sponde per i compagni. Ha tanto bisogno di trovare in fretta la miglior condizione". Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport per la prova di Lukaku contro il Monza.

I quotidiani si dividono, ad esempio voto 6 per il Corriere dello Sport: "Sfiora il gol a inizio ripresa nell’unica vera occasione della sua partita. Tanta generosità, si mette al servizio dei compagni, li aiuta con sponde e varchi che crea coi suoi movimenti e una fisicità comune a pochi".

Voto 6,5 per Tuttonapoli: "Fa il solito lavoro di sponda, generando la carambola che porta poi al gol di Politano".