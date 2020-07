"Ragazzi, sarà una partita brutta!", Gattuso ha messo in guardia la squadra sul Milan

"Ragazzi, sarà una partita brutta assai", ieri Rino Gattuso ha avvertito la squadra, riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport. Non l'ha detto solo per tenere il Napoli sollecitato in prospettiva Barcellona, ma perchè nel post lockdown la formazione rossonera è quella che con l'Atalanta ha ottenuto i risultati migliori. E lo ribadirà anche questa mattina nella rifinitura al San Paolo diventata un rito nemmeno troppo scaramantico.