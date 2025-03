Raspadori da record: nessuno in Serie A come lui, il dato

Jack Raspadori luce anche nelle difficoltà del Napoli. 3 gol in 4 partite da quando è titolare accanto a Lukaku. Nessun attaccante di Serie A nello stesso periodo ha fatto meglio come ricorda Tuttosport oggi in edicola. Raspadori è stato utilissimo per le sorti del Napoli e di fatto la sua rete è stata quella decisiva per la vittoria contro la Fiorentina. Per Conte è diventato un giocatore determinante e sarà difficile ora toglierlo dal campo, dai titolari.

