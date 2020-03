Repubblica - Che fine fa la Coppa Italia? Spunta una nuova ipotesi

La Coppa Italia è scomparsa abbiamo titolato qualche ora fa sul nostro sito riferendoci al fatto che non ci sono ipotesi al vaglio per concludere il torneo. In realtà il quotidiano Repubblica oggi in edicola ha avanzato una nuova proposta che la Lega starebbe analizzando, ovvero quella di puntare sulle Final Four in campo neutro tra le quattro semifinaliste per decretare il vincitore, ovviamente ripartendo dai risultati dell'andata. Situazione da attenzionare per il Napoli che ha battuto 1-0 l'Inter a San Siro. Ma si tratta al momento di una semplice ipotesi. La priorità è quella del campionato.