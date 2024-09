Repubblica: "Con Folorunsho in rosa Conte può pensare a una novità tattica"

Ampio spazio questa mattina sui quotidiani dedicato alla notizia del reintegro di Folorunsho che torna ad essere un'arma preziosa per Conte in vista della stagione che è appena cominciata. Repubblica, ad esempio, spiega che con la sua presenza in rosa Conte può avanzare novità tattiche interessanti.

"È rimasto a Napoli ed è stato inserito nella lista dei 25 per il campionato. Il disgelo con Antonio Conte è cominciato la scorsa settimana e ieri c’è stato un segnale molto concreto: Folorunsho è tornato ad allenarsi in gruppo. Il suo rientro è importante anche per le novità tattiche (il centrocampo a tre) che il condottiero azzurro sta valutando dopo la sosta".