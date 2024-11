Repubblica - Insigne, l'avventura al Toronto avara di soddisfazioni

Lorenzo Insigne tornerebbe subito a Napoli, lo ha detto a Kiss Kiss parlando dell'arrivo di Conte. Ora l'ex capitano azzurro si trova a Napoli.

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola scrive: "Insigne ha fatto una scelta di vita quando ha lasciato il Napoli e la Serie A per tentare l’avventura in Canada, finora avara di soddisfazioni dal punto di vista calcistico. Due annate e mezzo in cui Insigne non è riuscito a cambiare le sorti della squadra (con lui c’è anche Bernardeschi), che non è ancora riuscita a conquistare i playoff. L’ultima regular season si è conclusa con un undicesimo posto".