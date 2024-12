Repubblica - Morale alto nonostante la vittoria dell'Atalanta: il bicchiere è pieno

A due giornate dal termine del girone d'andata, l'edizione odierna del quotidiano Repubblica ricorda che, aritmetica alla mano, il Napoli può ancora diventare campione d'inverno, certo giocando con i risultati delle altre squadre.

"L’aggancio del Napoli alla vetta della classifica è sfumato in extremis per l’ennesima vittoria dell’Atalanta, che ha respinto l’assalto degli azzurri grazie alla sofferta vittoria di ieri a Bergamo contro l’Empoli. Ma il bicchiere della squadra di Antonio Conte resta lo stesso pieno e non è compromessa nemmeno la lotta per il titolo di campione d’inverno, che si deciderà negli ultimi 180’ del girone d’andata. Di Lorenzo e compagni potranno dunque riprendere gli allenamenti a Castel Volturno lo stesso con il morale alto, cavalcando l’onda del fondamentale successo conquistato nell’anticipo di Genova".