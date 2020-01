Repubblica - Orario assurdo e protesta ultras: la previsione degli spettatori col Perugia

Per diversi motivi oggi il San Paolo sarà deserto per gli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che gli spettatori saranno poco più di 10mila ma solo grazie alla promozione con biglietto di tutti i settori a 2 euro per chi ci sarà sabato contro la Fiorentina. Tante le cause: l'orario assurdo (15) che penalizza i lavoratori, le proteste degli ultras col regolamento d'uso dello stadio ma anche il blasone dell'avversario e il valore di una partita che, sulla carta, ha esito scontato. In più il momento negativo della squadra ha spinto i tifosi che potevano andare allo stadio a starsene a casa davanti alla tv (diretta su Rai Due).