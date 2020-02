Repubblica - Rinnovo Mertens, filtra ottimismo: sul piatto biennale e futuro dirigenziale, i dettagli

Continua a tenere banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Dries Mertens. Con il contratto in scadenza a fine stagione, l'attaccante belga sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club per l'estate, ma ad oggi l'ipotesi più probabile è quella di una permanenza in azzurro, ovviamente con rinnovo annesso. Stando a quanto riferito da La Repubblica, filtra un leggero ottimismo dal momento che da entrambe le parti ci sarebbe la volontà di prolungare un matrimonio che va avanti ormai da sette anni.

I DETTAGLI - Il club azzurro avrebbe confermato l'intenzione di proporre un biennale all'ex PSV, che di par suo sarebbe pronto ad accettare ma solo a patto che ci sia un bonus. E' di questo che si sta parlando. La prima proposta di De Laurentiis è di un biennale a 4,5 milioni di euro più 2 milioni di bonus alla firma. 'Ciro', insieme al suo entourage, ci sta pensando e cerca la formula migliore. Sul piatto, inoltre, ci sarebbe anche una carica dirigenziale al termine della carriera. Il pressing - si legge - è divenuto insistente, anche se non ci sono ultimatum. Si attende una decisione e presumibilmente arriverà entro marzo.