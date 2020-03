Retroscena allenamenti: ADL aveva pensato a test fisici in gruppi di 3-4 persone, poi il dietrofront

La scorsa settimana il Napoli aveva deciso di riprendere gli allenamenti mercoledì, cioè domani. Poi il dietrofront con l'annuncio della ripresa sospesa a data da destinarsi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in realtà il club avrebbe scaglionato la ripresa in piccoli gruppi di 3-4 persone che si sarebbero allenati a orari diversi e senza partitelle o esercitazioni fisiche ravvicinate. La volontà era quella di sottoporre i propri atleti più che ad allenamenti nel senso più completo del termine a dei test fisici in vista della vera ripresa.