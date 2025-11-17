Retroscena Gazzetta: "Colloqui con tutti per ritrovare la squadra scudetto"

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa azzurra

"Colloqui con tutti per ritrovare la squadra scudetto". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione in casa azzurra: "In sintesi, a mo’ di elenco, Milinkovic-Savic si vedrà, con quei due metri circa d’altezza, qualcosa in meno di Lucca che sta a 2.01; e non passerà inosservato Beukema, che c’ha un fisico egualmente bestiale, lui come Juan Jesus e come Marianucci, mentre Gutierrez che è piccolino può confondersi con Vergara. Emergeranno anche Neres e Mazzocchi, il giovane Ambrosino e Contini, il terzo, che poverino c’entra poco, anzi niente.

E mica resteranno rinchiusi in infermeria gli incidentati - «cronici» o no - i Lukaku e i Meret,Anguissa che ha appena preso confidenza con quell’ambiente insopportabile e lo condivide con Spinazzola che sta meglio e Gilmour che vorrebbe stare bene. Sono trascorsi otto giorni da Bologna, inclusi i tre che Conte ha ottenuto come permesso, possono aver contribuito ad anestetizzare il clima, sapendo che si sta per salire sulla giostra infernale di due mesi senza sosta e conviene farlo senza macchie e pure senza paure; e chissà se sarà possibile capire se esistano scontenti e chi siano e perché; oppure metterci una bella pietra sopra e approfondire l’argomento tecnico, semmai pure quello fisico e non ultimo quello psicologico".