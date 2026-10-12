Retroscena Gilmour: ecco perché Allegri non l'ha schierato in Napoli-Frosinone
Novità in vista per il Napoli che domani sera affronterà il Villarreal allo Stadio della Ceramica nella seconda giornata di Champions League. Billy Gilmour è pronto a tornare a disposizione dal primo minuto dopo essere rimasto fuori contro il Frosinone. Come riferisce Il Mattino, Massimiliano Allegri ha preferito non rischiare il centrocampista, reduce da quattro partite con la nazionale scozzese e dai relativi viaggi europei che ne avevano ridotto le energie.
Gilmour e Politano pronti dal primo minuto
Insieme allo scozzese potrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Matteo Politano. Entrambi sono partiti dalla panchina sabato contro il Frosinone e rappresentano due delle principali carte che Allegri può giocarsi per dare nuova energia alla squadra in Champions. Il tecnico pensa dunque a forze fresche per provare a partire forte allo Stadio della Ceramica, dove il Napoli cercherà i primi punti del suo cammino europeo dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro l'Arsenal.
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