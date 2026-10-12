Retroscena ADL: visita a Castel Volturno anche per De Bruyne, voleva capire una cosa

Il giornalista Antonio Corbo si sofferma sulla visita di De Laurentiis a Castel Volturno e sul rendimento di De Bruyne prima del Villarreal.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, individua due momenti chiave per il nuovo corso del Napoli. Il primo è la sfida di Champions di domani: "La stagione vera sul campo inizia domani con il Villarreal". L'altro risale invece alla scorsa settimana: "Ma c'è un'altra data significativa per segnare il nuovo corso. Mercoledì 7 ottobre, quando Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno". Secondo Corbo, dopo un periodo trascorso lontano dalla squadra per lavorare al film sul Centenario, "era necessaria una sua visita per dimostrare che il club c'è".

Corbo: "De Laurentiis voleva capire perché De Bruyne rendesse molto meno"

Il passaggio centrale riguarda Kevin De Bruyne e le ragioni della presenza del presidente al centro sportivo: "Più che parlare con Allegri e Manna, voleva capire perché il più caro dei suoi calciatori rendesse molto meno dove riceve stipendi milionari e molto di più nella Nazionale belga dove gioca quasi gratis". Corbo ricostruisce anche la genesi dell'operazione: "De Laurentiis sente la responsabilità. L'ha comprato lui mentre Conte con la sua mente era altrove, per poi cambiare idea, sparita la Juve dal suo orizzonte". Dopo la grande prestazione offerta contro il Frosinone, però, per il giornalista è arrivato un primo segnale: "De Bruyne ha dato le prime risposte".