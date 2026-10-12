Allegri si prepara al tour de force: parte la gestione scientifica, col Villarreal ci saranno cambi

Allegri ha già gestito le energie contro il Frosinone pensando alla Champions: domani il Villarreal, con De Bruyne ancora al centro del Napoli.

Il Napoli ha avuto appena due giorni per archiviare la vittoria contro il Frosinone e preparare la delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal. Come riferisce Il Mattino, Massimiliano Allegri aveva sottolineato già dopo l'ultima gara di campionato l'importanza di chiudere prima la partita per concedere maggiore riposo ai suoi uomini. Anche le sostituzioni sono state studiate in funzione del doppio impegno: intorno all'ora di gioco è tornato in campo McTominay, mentre Lobotka e Hojlund hanno potuto risparmiare energie in vista dell'appuntamento europeo.

De Bruyne imprescindibile per Allegri

L'unico a restare in campo per tutta la partita è stato Kevin De Bruyne, autore anche del gol arrivato in pieno recupero. Il belga resta un elemento al quale Allegri non sembra intenzionato a rinunciare nelle grandi notti europee: la sua condizione verrà gestita, ma contro il Villarreal è destinato ancora una volta ad avere un ruolo centrale. Il Napoli non avrà le due settimane di lavoro sfruttate prima del Frosinone e dovrà affidarsi soprattutto alle certezze costruite nell'ultima gara e agli uomini più in forma. Dopo un avvio complicato in campionato, anche la Champions League mette già gli azzurri davanti a una partita pesante: dopo il ko con l'Arsenal, in Spagna servirà muovere la classifica.