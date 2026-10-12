Villarreal-Napoli, settore ospiti esaurito: ecco quanti tifosi azzurri ci saranno

Grande risposta dei tifosi del Napoli per la trasferta di Champions contro il Villarreal: settore ospiti esaurito, attesi anche centinaia di ultras.

Il Napoli non sarà solo nella delicata trasferta di Champions League contro il Villarreal. Saranno infatti 1650 i tifosi azzurri presenti allo Stadio della Ceramica, con il settore ospiti che ha fatto registrare il tutto esaurito. Come riferisce Il Mattino, la corsa al biglietto è partita immediatamente e tra i sostenitori al seguito della squadra ci saranno anche i gruppi organizzati: sono attesi in Spagna alcune centinaia di ultras. Il settore dedicato agli ospiti è stato rinnovato rispetto al passato e si trova in posizione rialzata, ma garantisce comunque un'ottima visuale sul terreno di gioco.

Villarreal-Napoli, il precedente del 2011

Quella di domani sarà anche la prima trasferta europea della nuova stagione per la tifoseria napoletana. Tra i sostenitori di Villarreal e Napoli non si sono mai registrati particolari problemi nei sei precedenti, ma resta nella memoria quanto accaduto nel 2011 al vecchio Madrigal. In quell'occasione una balaustra del settore occupato dai napoletani cedette sotto la pressione dei tifosi, provocando diversi feriti. A distanza di quindici anni gli azzurri torneranno dunque a Villarreal accompagnati da un'importante rappresentanza di sostenitori, pronti a spingere la squadra di Allegri alla ricerca dei primi punti in Champions.