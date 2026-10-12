Allegri prepara una gestione ad hoc per De Bruyne nel tour de force: i dettagli

Il quotidiano analizza il momento di De Bruyne dopo la doppietta al Frosinone: Allegri dovrà gestirne minutaggio e preparazione.

La prestazione contro il Frosinone ha restituito al Napoli un Kevin De Bruyne decisivo. L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul momento del belga: "Gli giova il nuovo clima nel Napoli dopo la sofferta routine con Conte allenatore esigente e spesso vincente. Sta venendo fuori da infortuni e malumori, sabato sera ha fatto la differenza con due gol ed una guida sontuosa nel primo tempo". Una qualità descritta con un'immagine particolarmente efficace: "Oggi De Bruyne non ha più segreti. In campo le sue scarpette sono violini finché regge e se non è marcato".

De Bruyne, massimo un'ora a partita e allenamenti morbidi

Il quotidiano sottolinea anche la grande libertà concessa al belga dal Frosinone di Massimiliano Alvini, prima di indicare la gestione necessaria per preservarne il rendimento: "Tocca ora ad Allegri e De Laurentiis. Il tecnico deve gestire con mano sapiente impiego e preparazione: massimo un'ora a partita e allenamenti morbidi, come negli ultimi tempi". Un compito anche per il presidente del Napoli in prospettiva mercato: "Il presidente invece deve potenziare subito il centrocampo per sostenere meglio De Bruyne".