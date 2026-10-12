Napoli rinato col Frosinone, Il Mattino: "Con KDB deluxe sognare in grande si può"

L'editoriale de Il Mattino verso Villarreal-Napoli: gli azzurri cercano i primi punti in Champions dopo il ko con l'Arsenal.

Villarreal-Napoli sarà il primo vero banco di prova europeo dopo i segnali incoraggianti arrivati contro il Frosinone. Bruno Majorano, nel suo editoriale sulle colonne de Il Mattino, presenta così l'appuntamento di domani sera: "L'appello per l'esame di spagnolo del Napoli è fissato per domani sera allo stadio della Ceramica". Il giornalista torna quindi sul successo in campionato e sulle ambizioni di Massimiliano Allegri: "I segnali lanciati dalla squadra di Allegri nella bella e convincente vittoria di sabato sera con il Frosinone lasciano ampio spazio alla speranza. Speranza di sognare in grande ovviamente". Una risposta importante nonostante le assenze: "Alla faccia degli infortuni (pesanti) che condizionano scelte e rendimento, gli azzurri hanno strapazzato il Frosinone giocando una partita da grande: con freddezza e maturità".

De Bruyne formato deluxe, ora è il momento di sgasare

Spazio poi alla grande prestazione di Kevin De Bruyne: "Allegri ha chiesto a De Bruyne di trasformarsi in Anguissa arretrandone il raggio d'azione ma senza limitarne le facoltà di invenzione. Il belga ha ricambiato la fiducia sfoderando una prestazione formato deluxe tra gol (due), assist e giocate da campione assoluto". L'obiettivo adesso è trasferire tutto questo in Champions: "Si sbloccasse in Europa anche Hojlund - che storicamente ha un discreto feeling con il gol in Champions League - sarebbe l'ennesima buona notizia per Allegri che tra Villarreal domani e Bodo Glimt la prossima settimana vuole mettere il turbo". Majorano chiude indicando la strada: "La vittoria di sabato è stata utile per mettere benzina nel motore. Ora, però, è il momento di sgasare e far salire i giri anche fuori dai confini".