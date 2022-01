Retroscena Tuttosport - Koulibaly aveva meditato di abbandonare la Coppa d'Africa: il motivo

Nella giornata di ieri Kalidou Koulibaly ha ricevuto una bella notizia: è negativo al Covid-19 e ora finalmente la sua Coppa d'Africa può cominciare. Dopo aver pensato di abbandonarla, come rivelato da Tuttosport: "Fine dell'attesa per il giocatore del Napoli, che a un certo punto si era sentito talmente sconsolato per dover passare tanto tempo isolato rispetto al resto della squadra da meditare l'abbandono del ritiro".