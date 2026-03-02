"Vuole mettere pressione a Conte": un azzurro punta ad una maglia di titolare col Torino
TuttoNapoli.net
C’è un nome che può accendere le scelte di Antonio Conte in vista di venerdì sera. Il Napoli prepara la sfida contro il Torino con l’obiettivo di consolidare la zona Champions, ma intanto un giocatore prova a ritagliarsi spazio e a cambiare le gerarchie.Come evidenzia il Corriere dello Sport, Giovane sta mettendo pressione all’allenatore azzurro.
Dopo l’assist servito a Verona, l’esterno offensivo punta a una maglia da titolare al Maradona, magari al posto di Alisson Santos, apparso meno brillante nelle ultime uscite tra Bergamo e il Bentegodi. Giovane, autore fin qui di due assist con la maglia del Napoli, è ancora a caccia del primo gol in azzurro. Segnarlo davanti al pubblico di casa avrebbe un sapore speciale.
Rassegna Stampa
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
