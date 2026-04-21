Lukaku-Conte, sta per finire uno dei sodalizi più famosi del calcio italiano

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Come cambiano i rapporti in pochi mesi. In poco tempo. Tra Lukaku e Conte c'è lo strappo, confermato anche dal fatto che i due ieri non si sono incrociati in sede. Ne parla anche il Corriere dello Sport oggi in edicola che ha fatto il punto della situazione.

"Rom ha parlato con il ds Manna, mostrando i progressi clinici anticipati nei contatti quotidiani dell’ultimo mese, ma non con l’allenatore: il confronto con Conte non c’è stato. I due non si vedono dal 20 marzo a Cagliari e ieri si sono soltanto sfiorati in sede. Stop. Nessun incontro anche con i compagni di squadra. Alla riunione per affrontare la questione sorta durante la sosta di marzo, dopo la decisione di restare in Belgio per smaltire un problema all’ileopsoas e ritrovare la condizione contrariamente alla volontà del Napoli e mancando due convocazioni, hanno partecipato Lukaku; il suo agente Federico Pastorello; l’avvocato Sebastien Ledure (il suo legale); e Manna. Non Conte, dicevamo: lo strappo tra i due è profondo e somiglia tanto alla fine di uno dei sodalizi più famosi del calcio italiano. Magari un giorno cambierà, la vita è imprevedibile".