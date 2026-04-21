Multa a Lukaku: svelata la cifra che dovrà pagare al club

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Centocinquanta mila euro: dovrebbe essere questa, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la cifra della multa a Romelu Lukaku per la sua scelta, non condivisa col club, di restare in Belgio nel corso dell'ultimo giro per le nazionali. Il quotidiano anticipa quella che dunque potrebbe essere la sanzione per il belga, che ieri è tornato in sede solo per un'ora, per un confronto col club, per poi ripartire, sempre alla volta del Belgio.

"Lukaku è rimasto poco a Castel Volturno, un dettaglio il minutaggio di certo non superiore ai suoi 64' stagionali, non è riuscito neanche ad incrociare Conte, né i compagni di squadra, perché si sa che gli aerei poi non possono stare in pista ad aspettare, ed ha ottenuto stavolta l'autorizzazione a starsene ad Anversa, in Belgio o dove gli parrà per completare - probabilmente di nuovo con Maesschalck - il cosiddetto processo di riatletizzazione che dovrebbe essere completato in un paio di settimane: a quel punto, tirato a puntino per osservare il Mondiale da dentro, ci sarà modo per rientrare a Napoli, chissà con quale accoglienza, certo senza che gli vengano distesi tappeti azzurri e comunque in attesa di scoprire l'entità della multa che dovrebbe essere pari al 20% del lordo mensile".