Lukaku subito via, Gazzetta: "L'aereo non poteva stare in pista ad aspettare"

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Emergono altri retroscena relativi al ritorno di ieri di Romelu Lukaku a C. Volturno. Toccata e fuga la sua, dato che è rimasto poco meno di un ora in sede prima poi di tornarsene in Belgio dove adesso resterà per altre due settimane. Ne parla, del tema, anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Lukaku è rimasto poco a Castel Volturno, un dettaglio il minutaggio di certo non superiore ai suoi 64' stagionali, non è riuscito neanche ad incrociare Conte, né i compagni di squadra, perché si sa che gli aerei poi non possono stare in pista ad aspettare, ed ha ottenuto stavolta l'autorizzazione a starsene ad Anversa, in Belgio o dove gli parrà per completare - probabilmente di nuovo con Maesschalck - il cosiddetto processo di riatletizzazione che dovrebbe essere completato in un paio di settimane: a quel punto, tirato a puntino per osservare il Mondiale da dentro, ci sarà modo per rientrare a Napoli, chissà con quale accoglienza, certo senza che gli vengano distesi tappeti azzurri e comunque in attesa di scoprire l'entità della multa".