Rinnovo Kvara, Gazzetta: "Nessun incontro in agenda, club pensa di aver offerto il massimo"

vedi letture

Non sono infatti in programma altri faccia a faccia, questo perché il Napoli pensa di aver fatto il massimo e aspetta solo una risposta

Sembra sia un'impresa tutt'altro che semplice per il Napoli trovare un'intesa con Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nell'ultimo incontro tra le parti, avvenuto a fine ottobre, Mamuka Jugeli, agente del georgiano, ha chiesto un premio retroattivo per aver portato l'esterno in Campania nel 2022. Difficilmente però si tornerà a parlare di questo perché ci sono altri nodi da sciogliere.

Non sono infatti in programma altri faccia a faccia, questo perché il Napoli pensa di aver fatto il massimo e aspetta solo una risposta, che dovrà arrivare a breve, altrimenti la prossima estate, con PSG e Barcellona già pronte all'offensiva, Kvaratskhelia potrebbe finire sul mercato. La proposta degli azzurri è un contratto di 5 anni a salire, partendo da 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Lui vorrebbe partire da 8, ma ha anche aperto alla possibilità di avvicinarsi all'offerta degli azzurri. La clausola è il vero problema: l'entourage del calciatore la vorrebbe da 80 milioni, De Laurentiis almeno da 120.