Rinvio Euro2020 costerà all'Italia 30-40 milioni: Uefa può ammorbidire fair play finanziario

La UEFA sembra ormai aver deciso per il rinvio di Euro2020, come annunciato dalla federazione norvegese. Una decisione inevitabile, ma che costerà ai club e alle varie federazioni una cifra attorno ai 300 milioni di euro complessivi. Secondo le stime del Corriere della Sera, la Lega Serie A potrebbe dover contribuire per un importo tra i 30 e i 40 milioni, con la Premier League che sarebbe la maggior contribuente. In cambio, la UEFA potrebbe allentare i paletti del fair play finanziario.