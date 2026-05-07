Rivoluzione in difesa: da Juan Jesus a Buongiorno, chi parte e chi è in bilico

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Il Napoli valuta così nuovi innesti e possibili cambi di strategia per ritrovare quella solidità difensiva: il primo nome è Gila.

Il Napoli prepara una profonda revisione del reparto arretrato dopo una stagione ben diversa da quella dello scudetto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la miglior difesa d’Europa della scorsa stagione non è riuscita a confermarsi sugli stessi livelli, anche a causa dei numerosi infortuni.

Possibile rivoluzione ijn difesa

Tra le situazioni già definite c’è quella di Juan Jesus, destinato all’addio: il contratto è in scadenza e non ci sarebbero margini per il rinnovo. Qualche riflessione riguarda anche Alessandro Buongiorno, reduce da un’annata complicata, e Sam Beukema, che non ha avuto l’impatto che ci si aspettava.

Gila dentro?

Il Napoli valuta così nuovi innesti e possibili cambi di strategia per ritrovare quella solidità difensiva che aveva rappresentato uno dei punti di forza nella corsa al titolo. Il primo nome, scrive ancora il quotidiano, è quello di Mario Gila della Lazio