Hojlund, numeri lontani dal top in Serie A: Conte si gioca una carta a sorpresa?

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Conte spera che la presenza di Lukaku possa alleggerire la pressione offensiva e favorire una crescita del danese nel finale di stagione.

Antonio Conte punta anche sul ritorno di Romelu Lukaku per aiutare Rasmus Hojlund a ritrovare brillantezza sotto porta. A scriverlo è Tuttosport. Il centravanti danese vive un momento complicato e non segna in campionato dalla sfida contro il Lecce del 14 marzo. I numeri stagionali dell’attaccante sono inferiori alle aspettative: “È venticinquesimo per tiri totali, ventesimo per conclusioni in porta e tredicesimo per occasioni fallite”. Nonostante ciò, Hojlund resta comunque ottavo nella classifica marcatori con 10 reti in 30 presenze.

Lukaku per stimolare Hojlund? L'idea di Conte

Conte spera che la presenza di Lukaku possa alleggerire la pressione offensiva e favorire una crescita del danese nel finale di stagione. Il Napoli ha bisogno dei suoi gol per chiudere al meglio la corsa Champions e ritrovare maggiore continuità realizzativa.