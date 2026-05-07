Di Lorenzo torna titolare? C'è la notizia in vista di Napoli-Bologna

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Dopo oltre tre mesi di assenza, Giovanni Di Lorenzo è pronto a tornare protagonista con il Napoli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro dovrebbe rivedere il campo lunedì sera contro il Bologna, lasciandosi finalmente alle spalle un lungo periodo complicato. In mezzo ci sono stati una lesione seria al ginocchio e un intervento al piede, oltre a settimane di lavoro e sacrifici per accelerare il recupero. A Como il ritorno tra i convocati aveva rappresentato soltanto il primo passo, ora invece il difensore è pronto a riprendersi il suo posto.

Conte valuta: Di Lorenzo torna titolare?

Il Napoli ritrova così uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra in un momento decisivo della stagione. Conte starebbe pensando a lui sul centro-destra della difesa a tre, soluzione che potrebbe diventare una delle novità contro il Bologna. Di Lorenzo torna con un obiettivo chiaro: blindare la Champions e riprendersi pienamente il suo Napoli.