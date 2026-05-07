Tornano gli allenamenti congiunti: oggi a Castel Volturno test con una neopromossa in Serie C

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Conte prenderà la decisione definitiva nei prossimi giorni, ma intanto Di Lorenzo potrà mettere minuti nelle gambe nell’allenamento congiunto

Il Napoli si prepara a ritrovare Giovanni Di Lorenzo. Dopo cento giorni di assenza, il capitano azzurro punta a tornare in campo contro il Bologna, lasciandosi definitivamente alle spalle il lungo stop iniziato dopo l’infortunio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Il difensore ha superato il trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro e nel frattempo si è sottoposto anche a un intervento al piede per risolvere un problema pregresso. A Como è tornato tra i convocati, mentre ora cresce la possibilità di rivederlo titolare.

Napoli, oggi allenamento congiunto con la Scafatese

Conte prenderà la decisione definitiva nei prossimi giorni, ma intanto Di Lorenzo potrà mettere minuti nelle gambe nell’allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. Il peggio sembra ormai alle spalle: il Napoli ritrova il suo leader nel momento più importante della stagione. A scriverlo è il Corriere dello Sport.