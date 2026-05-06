Dai Fab Four alla coppia d'oro: il Napoli riparte da due azzurri per confermare le sue ambizioni
Il Napoli guarda al futuro puntando su certezze assolute. Dopo il tramonto del progetto “Fab 4”, il club vuole ripartire da Scott McTominay e Kevin De Bruyne, considerati i pilastri tecnici e carismatici della nuova squadra. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i due rappresentano “il miglior biglietto da visita possibile per le ambizioni future” grazie a qualità, esperienza e leadership difficili da trovare sul mercato. Non solo talento, ma anche mentalità vincente e abitudine ai grandi palcoscenici.
Dai Fab Four alla Coppia d'Oro
L’idea del Napoli è chiara: “Dai Fab4 alla coppia d’oro”, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva attorno a due profili di livello internazionale. La volontà è aprire un nuovo ciclo senza perdere ambizione, provando ancora a restare ai vertici del calcio italiano. E salire di livello anche in quello europeo.
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