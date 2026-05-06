Dai Fab Four alla coppia d'oro: il Napoli riparte da due azzurri per confermare le sue ambizioni

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La volontà è aprire un nuovo ciclo senza perdere ambizione, provando ancora a restare ai vertici del calcio italiano. E salire anche in quello europeo.

Il Napoli guarda al futuro puntando su certezze assolute. Dopo il tramonto del progetto “Fab 4”, il club vuole ripartire da Scott McTominay e Kevin De Bruyne, considerati i pilastri tecnici e carismatici della nuova squadra. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i due rappresentano “il miglior biglietto da visita possibile per le ambizioni future” grazie a qualità, esperienza e leadership difficili da trovare sul mercato. Non solo talento, ma anche mentalità vincente e abitudine ai grandi palcoscenici.

Dai Fab Four alla Coppia d'Oro

L’idea del Napoli è chiara: “Dai Fab4 alla coppia d’oro”, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva attorno a due profili di livello internazionale. La volontà è aprire un nuovo ciclo senza perdere ambizione, provando ancora a restare ai vertici del calcio italiano. E salire di livello anche in quello europeo.