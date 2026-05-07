Conte può scatenare domino panchine: c'è anche il Milan! In caso di addio tutto su Sarri

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Il Napoli è a un passo dalla Champions League e subito dopo la sfida col Bologna inizieranno le riflessioni decisive sul futuro della panchina.

Il Napoli è a un passo dalla Champions League e subito dopo la sfida col Bologna inizieranno le riflessioni decisive sul futuro della panchina. Come racconta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si confronteranno sulla prosecuzione del progetto, valutando sintonia, strategie di mercato e gestione complessiva della squadra. Conte ha ancora un contratto fino al 2027, ma le recenti voci legate alla Nazionale e alcune dichiarazioni del presidente avrebbero alimentato dubbi e riflessioni. Il nodo principale sarà capire se le visioni sul futuro continueranno a coincidere.

Sarri prima alternativa per il Napoli, su Conte c'è anche il Milan

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, nome che, secondo il quotidiano, metterebbe d’accordo gran parte dell’ambiente. Resta però da considerare il contratto che lega il tecnico alla Lazio fino al 2028. Intanto il possibile valzer delle panchine coinvolge anche Massimiliano Allegri, su cui c'è la Nazionale, e Vincenzo Italiano, che dovrà valutare insieme al Bologna. In un intreccio destinato a muovere gli equilibri del calcio italiano nelle prossime settimane. Conte, tra l'altro, avrebbe anche l'ipotesi Milan in caso di separazione del Napoli, si legge ancora sul quotidiano.