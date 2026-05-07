Futuro De Bruyne, CdM: permanenza non è più scontata! Il motivo è tattico

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De Bruyne, però, si troverebbe molto bene a Napoli e non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro.

Il futuro di Kevin De Bruyne resta tutto da definire in casa Napoli. Nonostante un contratto ancora valido per un’altra stagione, con opzione di rinnovo in favore del club, attorno al centrocampista belga iniziano ad addensarsi diversi interrogativi. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, “in Belgio non sono più certi della sua permanenza in azzurro”, soprattutto per questioni legate all’adattamento tattico nel sistema di Antonio Conte. La prima stagione in Serie A, complicata anche da problemi fisici, non avrebbe rispettato pienamente le aspettative.

De Bruyne sta bene a Napoli e valuterà in estate

De Bruyne, però, si troverebbe molto bene a Napoli e non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro. Molto dipenderà anche dal Mondiale e dalle valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. Intanto il presente si chiama Bologna: il Napoli vuole blindare la Champions e difendere il secondo posto, con il belga ancora al centro delle attenzioni.