Roma decimata dagli infortuni: Gasperini costretto a portare due Primavera a Napoli
La Roma si presenterà al Maradona con una rosa fortemente condizionata dalle assenze. Gian Piero Gasperini dovrà trovare le soluzioni giuste per affrontare il Napoli di Massimiliano Allegri, con diversi titolari indisponibili. Come riferisce Leggo: "Il tecnico, almeno per le prossime tre gare, dovrà fare a meno anche di Dybala oltre che di Koné e Svilar. Al Maradona domani quindi piena emergenza e scelte obbligate".
Leggo: "Possibile rivedere Cristante in fase avanzata"
Tra le soluzioni a disposizione di Gasperini potrebbe esserci l'avanzamento di Bryan Cristante, anche se le sue condizioni dovranno essere valutate dopo il recente problema al ginocchio. Il quotidiano aggiunge: "Con la possibilità concreta di rivedere Cristante in fase avanzata a patto che il centrocampista sia in condizioni accettabili per partire dal 1' dopo l'infiammazione al ginocchio. Nella sfida tra veterani (325 vittorie in Serie A di Allegri, 300 quelle di Gasp) quindi potrebbe esserci spazio anche per qualche Primavera come Di Nunzio e Arena, almeno in panchina".
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