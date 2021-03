Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: 4 ballottaggi, in attacco Mertens favorito

Quattro ballottaggi in casa Napoli in questa lunga vigilia che ci separa dalla fondamentale sfida di stasera contro la Roma. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui Rino Gattuso alla fine potrebbe decidere di lasciare in panchina Manolas, ancora non al meglio della condizione, e lasciare Maksimovic accanto a Koulibaly. In mediana Demme è avanti su Bakayoko, ma il dubbio più grosso sta nel centravanti: Mertens favorito su Osimhen. In porta Ospina verso la conferma. Di seguito le probabili formazioni del match secondo la Rosea.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens