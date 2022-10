Roma-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Spalletti ha (almeno) tre dubbi

TuttoNapoli.net

Luciano Spalletti, stando a quanto racconta La Gazzetta dello Sport, ha ancora qualche dubbio per quanto concerne la formazione da mandare in campo stasera all'Olimpico contro la Roma. Non in mediana, dove non ci sarà Anguissa che sarà rimpiazzato da Ndombele. Ma in difesa sono aperti due ballottaggi: Juan Jesus è in vantaggio su Ostigard, Olivera viene visto più avanti di Mario Rui. E poi, ancora: Politano potrebbe spuntarla su Lozano, mentre il centravanti dovrebbe essere Osimhen. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia